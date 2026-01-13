Tekirdağ Büyükşehir'den Gençlere Ücretsiz HPV Aşısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Sağlıklı Gelecek, Sağlıklı Tekirdağ" sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlere ücretsiz HPV aşısı uygulamasını hayata geçirdi.

Proje ve uygulama süreci

Rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı en etkili koruma yöntemlerinden biri olan HPV aşısı, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor. Proje, Sosyal Hizmetler ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlıkları koordinasyonunda yürütüldü ve ilk doz uygulamaları tamamlandı.

Hazırlık ve uygulama aşaması titiz planlamayla ilerledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından alınan 1 bin 231 kişilik başvuru listesi sosyal incelemeye tabi tutuldu. Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu tarafından detaylı değerlendirme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 186 kişi aşı programına dahil edildi. Aşılama maliyetleri ile tıbbi tedarik süreci Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından karşılandı.

9-24 yaş aralığındaki çocuk ve gençleri kapsayan koruyucu sağlık hizmeti kapsamında, başvurusu olumlu sonuçlanan 122 kişiye ilk doz HPV aşıları 8 ve 9 Ocak 2026 tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde uzman sağlık ekipleri gözetiminde uygulandı.

Belediye başkanının mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, HPV aşısının rahim ağzı kanserini önlemede yüzde 90’ın üzerinde başarı sağladığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Belediye olarak sadece yol, altyapı ve çevre düzenlemesi değil; vatandaşımızın sağlığını da önemsiyoruz. Özellikle dar gelirli ailelerimizin çocuklarının bu hayati aşıya erişimini sağlamak, sosyal belediyeciliğin en temel görevidir. Sağlık ve Sosyal Hizmetler birimlerimizin ortak çalışmasıyla, Tekirdağ’ın çocuklarını ve gençlerini gelecekteki kanser risklerine karşı şimdiden koruma altına alıyoruz"

Programın, belirlenen takvim doğrultusunda diğer doz uygulamalarıyla devam edeceği ve halk sağlığına yönelik önleyici çalışmaların artarak süreceği bildirildi.

