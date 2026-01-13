Bayburt’ta Projeler Vali Eldivan Başkanlığında Değerlendirildi

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında toplanan Bayburt İl Koordinasyon Kurulu, ildeki devam eden ve planlanan yatırımların takibini ve kurumlar arası koordinasyonun önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:16
Bayburt’ta Projeler Vali Eldivan Başkanlığında Değerlendirildi

Bayburt’ta Projeler Vali Eldivan Başkanlığında Değerlendirildi

Bayburt İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı I. Dönem Toplantısı

Bayburt İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı I. Dönem Toplantısı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilde faaliyet gösteren yatırımcı kuruluşlar ile bölge müdürlükleri tarafından Bayburt’ta devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin sunumlar yapıldı.

Vali Eldivan, kamu yatırımlarının belirlenen takvim doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Devam eden projelerin yakından ve titizlikle takip edilmesi, olası aksaklıklara mahal verilmeden hedeflenen süreler içerisinde tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Vali Eldivan ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin artırılmasının önemine değinerek, yürütülen çalışmalarda emeği geçen tüm kurum amirleri ve personele başarılar diledi ve çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

BAYBURT İL KOORDİNASYON KURULU 2026 YILI I. DÖNEM TOPLANTISI, BAYBURT VALİSİ MUSTAFA ELDİVAN’IN...

BAYBURT İL KOORDİNASYON KURULU 2026 YILI I. DÖNEM TOPLANTISI, BAYBURT VALİSİ MUSTAFA ELDİVAN’IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAYBURT İL KOORDİNASYON KURULU 2026 YILI I. DÖNEM TOPLANTISI, BAYBURT VALİSİ MUSTAFA ELDİVAN’IN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt’ta Projeler Vali Eldivan Başkanlığında Değerlendirildi
2
Hakkari'de Tipide Mahsur Kalan Minibüs Belediye Ekiplerince Kurtarıldı
3
Kapadokya Havalimanı kapasitesi üç katına çıkıyor — Nevşehir yeni terminale hazırlanıyor
4
Büyükkılıç Aralık 2025'te Medyada Zirveye Çıktı — 36 bin 978 İçerik
5
Sivas Beypınar'da Öğrencilere 100 Ahşap Kızak — Türkülerle Kayak Sevinci
6
İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?
7
Bozdoğan Belediyesi'nden Zeytin Hasadına Destek: Seki'de Yol Çalışmaları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları