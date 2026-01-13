Hakkari'de Tipide Mahsur Kalan Minibüs Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

Hakkari Merzan Mahallesi'nde tipi nedeniyle yolda kalan yolcu minibüsü, belediye karla mücadele ekiplerinin müdahalesiyle temizlenen yol ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:10
Merzan Mahallesi'nde yoğun kar ve tipide yol kapanması sonucu müdahale yapıldı

Hakkari'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda ilerleyemeyen yolcu minibüsü, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Merzan Mahallesi nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve tipinin yol verimini düşürmesi üzerine minibüs sürücüsü belediyeden yardım talep etti.

İhbarı alan belediye karla mücadele ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekipler önce yolu temizleyerek trafiğin açılmasını sağladı, ardından iş makinesi yardımıyla minibüs bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve minibüs yolcularıyla birlikte güvenli bir şekilde yollarına devam etti.

Belediye ekipleri, kar ve buzlanma koşullarında sürücüleri tedbirli olmaları ve hızlarını iklim koşullarına göre ayarlamaları konusunda uyardı.

