Tekirdağ Çorlu'da İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Kaza ve Yaralılar
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkiinde gerçekleşti.
Mustafa K. yönetimindeki 59 ADY 806 plakalı hafif ticari araç ile Burhan G. idaresindeki 59 ABA 121 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile yolculardan Sibel T. yaralandı.
Güvenlik Kamerası Kaydı ve Müdahale
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı ve kayıtlar olayın gelişimini gösteriyor.