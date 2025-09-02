DOLAR
41,14 -0,01%
EURO
48,13 0,18%
ALTIN
4.623,11 -0,57%
BITCOIN
4.535.758,74 -1,37%

Tekirdağ Çorlu'da İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı'nda iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 07:54
Tekirdağ Çorlu'da İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Kaza ve Yaralılar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkiinde gerçekleşti.

Mustafa K. yönetimindeki 59 ADY 806 plakalı hafif ticari araç ile Burhan G. idaresindeki 59 ABA 121 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile yolculardan Sibel T. yaralandı.

Güvenlik Kamerası Kaydı ve Müdahale

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı ve kayıtlar olayın gelişimini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Reklam Kurulu'ndan "gizemli kutu" satışlarına erişim engeli kararı
2
Kastamonu-Karabük sınırında 2 orman yangınına müdahale sürüyor
3
Erdoğan MYYK Toplantısına Başkanlık Edecek — 2 Eylül 2025 Gündemi
4
Mahmut Arıkan Saadet Partisi Genel Başkanlığına Mazbatasını Aldı
5
Kırmızı Bültenle Aranan 12 Şüpheli ve 2 Ulusal Seviyede Aranan Türkiye'ye İade Edildi
6
İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde Yangın: 10. Ada'da Plastik Dükkanı Alevlere Teslim
7
Bilecik'te Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark