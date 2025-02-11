Tekirdağ'da 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu, Baba Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Trajik Olay: 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 13 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, babası A.Y.'nin evinde ölü bulundu. Olay, Hatip Mahallesi'nde yaşandı ve aile üyelerinin endişeleri üzerine meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.Y. (44) sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım sonrası intihar girişiminde bulunabileceği düşüncesiyle yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin evine girmek için çilingir çağırdı.

Kapı açıldığında, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede S.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. A.Y. ise bilekleri kesilmiş halde bulundu ve hemen Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, A.Y.'nin bir süre önce boşandığı ve sosyal medya üzerinden eski eşini olaylardan sorumlu tuttuğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.