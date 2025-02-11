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Tekirdağ'da 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu, Baba Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu, babası ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 00:59
Tekirdağ'da 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu, Baba Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Trajik Olay: 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 13 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, babası A.Y.'nin evinde ölü bulundu. Olay, Hatip Mahallesi'nde yaşandı ve aile üyelerinin endişeleri üzerine meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.Y. (44) sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım sonrası intihar girişiminde bulunabileceği düşüncesiyle yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin evine girmek için çilingir çağırdı.

Kapı açıldığında, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede S.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. A.Y. ise bilekleri kesilmiş halde bulundu ve hemen Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, A.Y.'nin bir süre önce boşandığı ve sosyal medya üzerinden eski eşini olaylardan sorumlu tuttuğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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