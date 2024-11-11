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Tekirdağ'da 17 Yaşındaki Genç, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Muratlı'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç, annesini öldürüp 4 aile üyesini yaraladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:11
Tekirdağ'da 17 Yaşındaki Genç, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Tekirdağ'da Şok Olay

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 17 yaşındaki A.Ç., annesi N.Ç.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Aile Üyeleri Yaralandı

Önce annesini vuran A.Ç., ardından evde bulunan babası M.Ç., amcası G.Ç., yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç.'yi de bıçakla yaraladı. Olay, Fatih Mahallesi'ndeki aile bireylerinin ikamet ettiği evde gerçekleşti.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, N.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı aile üyeleri, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen A.Ç., polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anne Müdürlük Görevindeydi

Olayın ardından ortaya çıkan bilgilere göre, N.Ç., ilçedeki Hasan Orhan Ortaokulu'nun müdürüydü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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