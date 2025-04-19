Tekirdağ'da 19 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evde ruhsatsız silah bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Yapılan aramalarda, toplamda 19 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 190 tabanca fişeği, 20 şarjör, 25 tabanca kabzesi, 35 tabanca icra yayı ve 85 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Bununla birlikte, evde 1020 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ve sikke ile 3 dedektör bulundu.
Olayla ilgili olarak evde bulunan Y.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelinin yasal işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Tekirdağ'da bir evde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.