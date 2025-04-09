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Tekirdağ'da 29 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda 29 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi. Güvenlik güçleri, asayişi sağlamak için kararlılıkla çalışıyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:52
Tekirdağ'da 29 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Sahte İçki Operasyonları Devam Ediyor

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçtiğimiz ay kentte 28 bin 953 litre sahte içki ele geçirildiğini açıkladı. Soytürk, Valilikte gerçekleştirdiği asayiş toplantısının ardından basın mensuplarına önemli bilgiler verdi.

Güvenlik Güçlerinin Çalışmaları

Vali Soytürk, güvenlik güçlerinin huzur ve güvenlik için durmaksızın çalıştığını vurguladı. Emniyetin yanı sıra, kaçakçılıkla mücadele ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelede de sıkı operasyonlar yürütüldüğünü belirtti.

Operasyonlar ve Yakalamalar

Vali, kentte terörle mücadele kapsamında 8 operasyon gerçekleştirildiğini ve 8 şüphelinin yakalandığını ifade etti. Ayrıca 65 kaçakçılık operasyonu düzenlendiği, bu süreçte 28 bin 953 litre sahte içki ve 2 milyon 216 bin makaron ele geçirildiği kaydedildi.

Bu operasyonlarla birlikte 5 milyon 223 bin lira vergi kaybının önlendiğini ifade eden Soytürk, narkotik olayları kapsamında ise 480 operasyon gerçekleştirildiği, 613 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 89'unun tutuklandığını aktardı.

Ayrıca, yasadışı göç ile mücadele etmiş operasyonlarla 9 organizatör ve toplamda 160 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli de tutuklandı.

Toplantıya katılan diğer yetkililer arasında İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı yer aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere...

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Soytürk, geçen ay kentte 28 bin 953 litre sahte içki ele geçirildiğini bildirdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere...

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Soytürk, geçen ay kentte 28 bin 953 litre sahte içki ele geçirildiğini bildirdi.

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