Tekirdağ'da 5 Bin Kişi Birlikte İftar Yaptı

Tekirdağ'da düzenlenen iftarda yaklaşık 5 bin kişi bir araya gelerek oruçlarını açtı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 20:29
Tekirdağ'da 5 Bin Kişi Birlikte İftar Yaptı

Tekirdağ'da Büyük Ailem İftarı Coşkusu

Tekirdağ'da gerçekleştirilen iftar organizasyonunda yaklaşık 5 bin kişi oruçlarını birlikte açtı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında düzenlenen "Büyük Ailem" iftar programı, hem birlikteliği hem de paylaşmayı simgeliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Vatandaşlar Bir Arada

İftarda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer öncelikle masaları dolaştı ve vatandaşlarla sohbet ederek, yemek ikramında bulundu. Bu sıcak atmosferde toplu iftarın coşkusu yaşandı.

Akşam ezanı okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı ve dua edildi. Ancak, oluşan uzun kuyruk nedeniyle bazı vatandaşlar oruçlarını geç açmak zorunda kaldı. Bu durum, topluluğun bir araya gelmesinin ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi.

Tekirdağ'daki bu anlamlı etkinlik, Ramazan ayının ruhunu yansıtarak, birlikte olmanın güzelliğini gözler önüne serdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında "Büyük Ailem" iftar programı...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında "Büyük Ailem" iftar programı düzenlendi. İftara yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında "Büyük Ailem" iftar programı...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında "Büyük Ailem" iftar programı düzenlendi. İftara yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

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