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Tekirdağ’da 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 2 sürücü tutuklandı

Tekirdağ’da minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan olaylar sonrasında tır şoförü Kürşat Akca ve minibüsün sürücüsü Mehmet Karaca, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 16:47
Tekirdağ’da 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 2 sürücü tutuklandı

Dün (21 Mart), Kırklareli Vize ilçesinden Tekirdağ’ın Saray ilçesine yolculuk yapan minibüs ve tırın çarpışması sonucunda 5 kişi yaşamını yitirmiş ve 11 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar arasında yer alan minibüsün sürücüsü Mehmet Karaca ve tır şoförü olan Kürşat Akca, tedavi gördükten sonra adliyeye sevk edildi. Hakim, 2 sürücünün de tutuklanmasına karar verdi.

Kazada hayatını kaybeden Firdevs Acar (75), Mehmet Ölmez (47), Mehmet Korkmaz (83), Rıdvan Cengiz (53) ise bugün toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren bir diğer isim Asiye Korkulu’nun (72) cenazesi ise yarın defnedilecek.

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