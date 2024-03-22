Tekirdağ’da 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 2 sürücü tutuklandı

Dün (21 Mart), Kırklareli Vize ilçesinden Tekirdağ’ın Saray ilçesine yolculuk yapan minibüs ve tırın çarpışması sonucunda 5 kişi yaşamını yitirmiş ve 11 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar arasında yer alan minibüsün sürücüsü Mehmet Karaca ve tır şoförü olan Kürşat Akca, tedavi gördükten sonra adliyeye sevk edildi. Hakim, 2 sürücünün de tutuklanmasına karar verdi.



Kazada hayatını kaybeden Firdevs Acar (75), Mehmet Ölmez (47), Mehmet Korkmaz (83), Rıdvan Cengiz (53) ise bugün toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren bir diğer isim Asiye Korkulu’nun (72) cenazesi ise yarın defnedilecek.