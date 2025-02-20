Tekirdağ'da 840 Bin Makaron ve 1 Ton Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçakçılığa Geçit Yok!

Tekirdağ'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 840 bin makaron ve 1 ton 229 kilogram tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sürdürdüğü kapsamlı çalışmalar neticesinde, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yer alan bir depo ve işletmeye baskın düzenledi.

Dört Zanlı Gözaltında

Yapılan aramalarda büyük miktarda tütün ve makaronun ele geçirilmesi sonrasında, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılığa karşı alınan bu sert önlemler, bölgedeki denetimlerin artarak devam edeceğini gösteriyor.

Jandarma ekiplerinin bu gibi operasyonları, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.