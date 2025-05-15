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Tekirdağ'da Aile Haftası Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da 2025 Aile Yılı kapsamında Aile Haftası yürüyüşü düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 20:37
Tekirdağ'da Aile Haftası Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Aile Haftası Yürüyüşü

Tekirdağ'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Aile Haftası yürüyüşü gerçekleştirildi. Tekirdağ Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri, özel gereksinimli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler Yelken Kulübü önünde buluştu.

Yürüyüş Detayları

Katılımcılar, Atatürk Caddesi'nden Barış ve Özgürlük Parkı'na kadar yürüyüş yaptı. Bu anlamlı yürüyüşe, sporcular ve akülü sandalyeleriyle bedensel engelliler de katılarak destek verdi.

Önemli Mesajlar

Yürüyüş sonunda konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü nedeniyle bu farkındalık yürüyüşünün düzenlendiğini belirtti. Özdemir, ailenin toplumun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Etkinliğe yoğun bir katılım oldu. Ailemiz sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, barışı, vatan ve bayrak sevgisini aldığımız değerli yuvamızdır. Aile Yılı kapsamında farkındalık etkinliklerimiz devam edecek. Aile bizim için çok önemli. Katılımcılara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler...

Tekirdağ'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, protokol üyeleri, özel gereksinimli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla "Aile Haftası" yürüyüşü yapıldı.

Tekirdağ'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler...

Tekirdağ'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, protokol üyeleri, özel gereksinimli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla "Aile Haftası" yürüyüşü yapıldı.

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