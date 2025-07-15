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Tekirdağ'da Anız Yangını Ormana Sıçradı: Kızılcaterzi Mahallesi Boşaltıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan anız yangını ormana sıçrarken, Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 20:18
Tekirdağ'da Anız Yangını Ormana Sıçradı: Kızılcaterzi Mahallesi Boşaltıldı

Tekirdağ'daki Anız Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangın, vatandaşların müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangına Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

Bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 4 helikopter, arazözler ve iş makineleri ile müdahale ediliyor. Ancak, alevler Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçrayarak yerleşim yerlerinde tahliyelere neden oldu. Bu nedenle, Şenköy ve Kocaeli Mahallesi'ndeki yerleşim alanları boşaltıldı.

Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere taşırken, Kocaeli Mahallesi'nde hayvan gübresinin içinde kalan bir inek, zabıta ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Yetkililerden Uyarılar

Tekirdağ Valiliği, sosyal medya üzerinden vatandaşlara yangın ile ilgili önemli uyarılar yaptı. Uyarılarda, "Şarköy ilçemizde başlayan yangına, yeteri kadar hava ve kara aracı, ekipman ve personel ile müdahale edilmektedir. Vatandaşlarımızın, yangın bölgesine yaklaşmamaları ve görevlilerin uyarılarına uymaları önemlidir," denildi.

Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor. İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu da olay yerine gelerek durumu gözlemliyor.

Yetkili ekipler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla yoğun bir biçimde çalışmalara devam etmektedir.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Yangının Kızılcaterzi Mahallesi'ne sıçramasının ardından yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Yangının Kızılcaterzi Mahallesi'ne sıçramasının ardından yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

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