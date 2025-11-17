Tekirdağ'da Avcıları Şaşırtan 300 Kiloluk Yaban Domuzu Avlandı

Hayrabolu'da sürek avında dev domuz etkiledi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, yaklaşık 300 kilogram ağırlığında dev bir yaban domuzu avladı.

Sürek avı, sabah saatlerinde Subaşı Mahallesi’nin Kuruçeşme mevkiinde yapıldı. Avcılar, karşılarına çıkan dev domuzun hızla araziye doğru ilerlemesi üzerine hemen takibe geçti. Kısa süren müdahale sonucunda yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki domuz avlandı.

Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Şaban Aydın, domuzun büyüklüğünün kendilerini şaşırttığını belirterek, "Bugüne kadar bu büyüklükte bir domuz gördüğümü hatırlamıyorum. İlk kez bu kadar büyük bir domuz avladık. Böylesine dev bir domuz görenler çok şaşırdı" dedi.

