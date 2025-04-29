Tekirdağ'da Balıkçılar Poyraz Yüzünden 3 Gün Süresince Denize Açılmadı

Tekirdağlı Balıkçılar Poyraz Nedeniyle Limanda Bekliyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağlı balıkçıları zor durumda bıraktı. 3 gündür denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapmakta ve ağlarını onarmakta.

Kooperatif Başkanı'ndan Açıklama

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, denizdeki poyrazın güçlü bir şekilde sürmekte olduğunu belirtti. Balıkçıların olumsuz hava koşulları nedeniyle beklemeye geçmek zorunda kaldığını ifade eden Pehlivanoğlu, "3 gündür poyraz etkisini sürdürüyor. Balıkçılar limanda ağ bakımı yaparak zamanı değerlendiriyor. Tahminlere göre 2-3 gün daha bu hava sürecek. Hava düzelince balıkçılar avlanmaya devam edecek," dedi.

Balıkçılar Düşünceli

Balıkçı Hüseyin Oğuz ise denizin tehlikeli hale gelmesi nedeniyle avcılığa ara verdiklerini aktardı. Balıkçıların bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığı vurgulandı.

Gemi ve Tankerler de Bekliyor

Öte yandan, Tekirdağ açıklarında demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker de hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

Marmara Denizi'nde etkili poyraz nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar 3 gündür denize açılamıyor.

Marmara Denizi'nde etkili poyraz nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar 3 gündür denize açılamıyor.