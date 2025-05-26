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Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Çerkezköy'de iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşerek 17 yaşındaki gencin ağır yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 18:15
Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Çerkezköy'de Genç Yaşta Bıçaklı Kavga

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga, 17 yaşındaki B.Ş.’nin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş Parkı'nda meydana geldi.

Kavga Nasıl Çıktı?

İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma baş gösterdi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte B.Ş. bıçakla ağır yaralandı. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Saldırı Sonrası Ambulans ve Polis

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.Ş.’nin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi ve ardından genci hemen Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheliler Yakalandı

Olayın ardından kaçan üç şüpheli, V.Y. (17), A.V. (18) ve M.S.B. (21), polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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