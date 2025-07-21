Tekirdağ'da Bıçaklı Saldırı: Bekçi Yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bıçaklı bir saldırıya uğrayan bekçi H.D. yaralandı. Olay, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.

H.D., şüphe üzerine bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Ancak, kimliğini göstermek istemeyen N.A., bekçi H.D.'ye bıçakla saldırdı.

Yaralanan H.D., olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderilirken, saldırgan N.A. olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı.