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Tekirdağ'da Bisiklet Tutkunları 'Sessiz Sürüş' Etkinliği Düzenledi

Tekirdağ'da bisiklet kazalarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'sessiz sürüş' etkinliği, bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 20:12
Tekirdağ'da Bisiklet Tutkunları 'Sessiz Sürüş' Etkinliği Düzenledi

Tekirdağ'da Dikkat Çeken 'Sessiz Sürüş' Etkinliği

Tekirdağ'da bisiklet kazalarının önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'sessiz sürüş' etkinliği, Yelken Kulübü önünde gerçekleştirildi. Bisiklet tutkunu katılımcılar, sahil dolgu alanından Barış ve Özgürlük Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Hedef: Bisiklet Kazalarına Dikkat Çekmek

Büyük bir katılımın olduğu etkinlikte, bisikletçi Ertan Yılmaz, grup adına yaptığı konuşmada, bu etkinliğin yıllardır devam ettiğini belirtti. Yılmaz, bisiklet kazalarında hayatını kaybedenleri anmak ve bisikletin trafikteki yerini vurgulamak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

“Bisiklet, bir oyuncak değil, bir taşıttır” diyen Yılmaz, Türkiye'deki trafikte bisikletlerin neredeyse görünmez hâle geldiğini söyledi. Yılmaz, bisikletin sadece boş zaman aktiviteleri için değil, aynı zamanda bir ulaşım aracı olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Trafik Hakları ve Güvenliği

Yılmaz, bisiklet kullanıcılarının da yolda haklarının olduğunu gösterme çabasında olduklarının altını çizerek, “Bisiklet, Karayolları Trafik Kanunu'na göre diğer taşıtlarla aynı haklara sahiptir” dedi. Özellikle birçok sürücünün bisikletlilerin neden yolda olduğu konusunda sorgulamalar yaptığını söyleyen Yılmaz, “Lütfen artık bizi görün. Biz trafikte ölmek istemiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Katılımcıların Mesajı

Etkinliğe katılan Erdem Gülerser, sessiz sürüşle bisikletçilerin sesi olmaya çalıştıklarını belirterek, farkındalık yaratma hedeflerini yineledi. Gülerser, etkinliğin, toplumun dikkati çekmesine yardımcı olacağı umudunu dile getirdi.

Tekirdağ'da bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla "sessiz sürüş" etkinliği gerçekleştirildi....

Tekirdağ'da bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla "sessiz sürüş" etkinliği gerçekleştirildi. Yelken Kulübü önünde toplanan bisikletçiler, sahil dolgu alanından, Barış ve Özgürlük Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Tekirdağ'da bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla "sessiz sürüş" etkinliği gerçekleştirildi....

Tekirdağ'da bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla "sessiz sürüş" etkinliği gerçekleştirildi. Yelken Kulübü önünde toplanan bisikletçiler, sahil dolgu alanından, Barış ve Özgürlük Parkı'na kadar pedal çevirdi.

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