Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde Su Seviyesi %2'nin Altına Düştü

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle %2'nin altına düştü; tarımsal sulamada çatlaklar, adacıklar ve çamur tabakası oluştu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:55
Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde Su Seviyesi %2'nin Altına Düştü

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde Su Seviyesi %2'nin Altına Düştü

Kuraklık tarımsal su kaynaklarını tehdit ediyor

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 2'nin altına geriledi.

Tarımsal sulama için kullanılan gölette, suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar, bazı yerlerde adacıklar ve çamur tabakası oluştu; otlar ortaya çıktı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine su kaynaklarında çekilmelerin devam ettiğini söyledi. İlgili ifadeyi şöyle aktardı:

"Son yıllarda yağışların azalması, kuraklığın ciddi şekilde artması özellikle tarımı ve su kaynaklarını ciddi şekilde etkiliyor. Su kaynaklarında bu sene aşırı çekilme oldu. Bazı kaynaklar kuruma noktasına geldi. Suyun tasarruflu kullanımı artık çok dikkate alınması gereken bir durum haline geldi."

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 2'nin altına...

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 2'nin altına geriledi. Tarımsal sulama için kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 2'nin altına...

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kumluca'da UTV Kazası: Sürücü Doğan Can Çetin Hayatını Kaybetti
2
Aksaray'da vidanjör devrildi: sürücü Muharrem Çağlak hayatını kaybetti
3
Bayrampaşa'da Çocuğa Otomobil Çarptı — Kaza Güvenlik Kamerasında
4
BM Raporu: İsrail İçin Soykırım İddiası ve UAD-UCM’ye Etkisi
5
Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor: Turgunbekuulu Açıklama Yaptı
6
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)