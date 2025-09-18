Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde Su Seviyesi %2'nin Altına Düştü

Kuraklık tarımsal su kaynaklarını tehdit ediyor

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 2'nin altına geriledi.

Tarımsal sulama için kullanılan gölette, suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar, bazı yerlerde adacıklar ve çamur tabakası oluştu; otlar ortaya çıktı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine su kaynaklarında çekilmelerin devam ettiğini söyledi. İlgili ifadeyi şöyle aktardı:

"Son yıllarda yağışların azalması, kuraklığın ciddi şekilde artması özellikle tarımı ve su kaynaklarını ciddi şekilde etkiliyor. Su kaynaklarında bu sene aşırı çekilme oldu. Bazı kaynaklar kuruma noktasına geldi. Suyun tasarruflu kullanımı artık çok dikkate alınması gereken bir durum haline geldi."

