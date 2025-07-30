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Tekirdağ'da Boğulma Tehlikesi: Genç Kurtarıldı, Arkadaşı İçin Arama Başlatıldı

Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren bir genç kurtarıldı, kaybolan arkadaşı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 20:27
Tekirdağ'da Boğulma Tehlikesi: Genç Kurtarıldı, Arkadaşı İçin Arama Başlatıldı

Tekirdağ'da Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren bir genç başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olay, Yat Limanı mevkisinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

14 yaşındaki S.İ. ve A.Y., denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldular. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkarılan A.Y., hemen ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y.'nin sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmezken, ekipler kaybolan S.İ.'yi bulmak için arama çalışmalarını sürdürmekte.

Sahil Güvenlik Yüzbaşısı Çalışmaları Takip Ediyor

Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Ekiplerin kararlılığı gören herkesi umutlandırdı.

Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan arkadaşı için arama...

Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan arkadaşı için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde kaybolan S.İ'yi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan arkadaşı için arama...

Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan arkadaşı için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde kaybolan S.İ'yi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

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