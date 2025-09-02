Tekirdağ'da Boya Fabrikasında Kimyasal Kazan Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ Kapaklı'da boya fabrikasında kimyasal sıvı kazanına düşen iki işçiden F.H. (27) yaşamını yitirdi; M.D. (23) ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.