Tekirdağ'da Boya Fabrikasında Kimyasal Kazan Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Olayın Detayları
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında meydana gelen kazada, F.H. (27) isimli işçi kimyasal sıvı dolu kazana düştü.
F.H.'yi kurtarmaya çalıştığı sırada arkadaşı M.D. (23) de kazana düştü. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazadan çıkarılan işçilerden F.H.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan M.D. sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
F.H.'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.
