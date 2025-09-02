DOLAR
Tekirdağ'da Boya Fabrikasında Kimyasal Kazan Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ Kapaklı'da boya fabrikasında kimyasal sıvı kazanına düşen iki işçiden F.H. (27) yaşamını yitirdi; M.D. (23) ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 21:20
Olayın Detayları

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında meydana gelen kazada, F.H. (27) isimli işçi kimyasal sıvı dolu kazana düştü.

F.H.'yi kurtarmaya çalıştığı sırada arkadaşı M.D. (23) de kazana düştü. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazadan çıkarılan işçilerden F.H.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan M.D. sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.H.'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

