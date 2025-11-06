Tekirdağ'da Ceviz Ekim Alanları Genişliyor: Özel Ağaçlandırma ve İyi Tarım

Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa Işıklar Mahallesi'ndeki ceviz tesisi incelemesinde özel ağaçlandırma ve İyi Tarım uygulamalarını desteklediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:55
Tekirdağ'da Ceviz Ekim Alanları Genişliyor: Özel Ağaçlandırma ve İyi Tarım

Tekirdağ'da ceviz ekim alanları genişliyor

İl Müdürü Mehmet Aksoy tesiste incelemelerde bulundu

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesi Işıklar Mahallesi'nde "Özel Ağaçlandırma" kapsamında ceviz üretimi yapan bir tesisi ziyaret etti.

Aksoy, tesisteki incelemelerinin ardından şu değerlendirmeyi yaptı: "Özel sektörün bu türlü girişimlerini destekliyor ve takdir ediyoruz. İklimsel kriz ve kuraklık sebebiyle yetiştiricilikte zorlanan üreticilerimizin her zaman yanındayız".

Aksoy, ayrıca "Özel ağaçlandırma sahasında ‘İyi Tarım Uygulamaları’ ile ceviz üreterek üretime katkı sağlayan firmanın mevcut tesisiyle bölge ceviz üretimine ciddi anlamda katkı sağladığını görüyoruz" diye konuştu ve bu tür girişimlerin tarım açısından önemine dikkat çekti.

Tesis bünyesindeki ceviz ayıklama, kurutma ve paketleme süreçlerinin bölgenin üretim kapasitesini ve ürün kalitesini yükselttiği belirtildi.

Firma yetkilileri ise tesisin gıda güvenliği ve hijyen standartlarına göre üretim yaptığını, özel ağaçlandırma alanlarında ‘İyi Tarım’ prensiplerini uyguladıklarını ifade etti.

