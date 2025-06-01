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Tekirdağ'da Çevre Haftası Denizi Temizleme Etkinliği

Tekirdağ'da Çevre Haftası kapsamında deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 13:19
Tekirdağ'da Çevre Haftası Denizi Temizleme Etkinliği

Tekirdağ'da Denizi Temizleme Etkinliği

Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde etkileyici bir deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen bu anlamlı etkinlik, yerel halkın çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Kurbağa Adamlar Deniz Dibi Temizliğinde Görev Aldı

Etkinlikte, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli kurbağa adamlar, denizde dibi temizleyerek önemli bir temizlik gerçekleştirdi. Temizlik sırasında çıkarılan araba lastiği, , tekne parçaları, plastik, şişe, cam ve diğer atıklar, sahil dolgu alanda sergilendi.

Doğanın Korunması İçin Bilgilendirme Stantları

Etkinlik kapsamında, açılan stantlarda vatandaşlara denizin kirletilmemesi ve doğanın korunması hakkında bilgiler verildi. Doğa dostu projelere dikkat çekilirken, katılımcılara çevre bilincini artırmaya yönelik çeşitli bilgilendirmeler sunuldu.

Akademisyenlerden Bilgilendirici Sunumlar

Ayrıca, sahil dolgu alanda akademisyenler, hafta boyunca çeşitli sunumlar yaparak katılımcıları bilgilendirecek. Bu sunumlar, çevre koruma çalışmalarının önemi ve sürdürülebilir yaşam alanları konularında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Tekirdağ'da Çevre Haftası kapsamında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir...

Tekirdağ'da Çevre Haftası kapsamında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar tarafından denizde dip temizliği yapıldı.

Tekirdağ'da Çevre Haftası kapsamında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir...

Tekirdağ'da Çevre Haftası kapsamında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar tarafından denizde dip temizliği yapıldı.

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