Tekirdağ'da Çiftçiler Çekirge Tehdidine Karşı İlaçlama Başlattı

Tekirdağ'da Çekirge Mücadelesi Başlatıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bazı tarlalarda yoğun şekilde görülen çekirgeler nedeniyle ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Çiftçiler, ayçiçeği ekili tarlalarında, bu zararlılara karşı önlemlerini almak için harekete geçti.

İl Tarım ve Orman Müdürü'nden Açıklama

Hanoğlu Mahallesi'nde çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada Tekirdağ'ın 1 milyon 700 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştirdiğini belirtti. Aksoy, ilin yağlık ayçiçeği üretiminde ilk sırada yer aldığını ve yaklaşık 350 bin ton rekolte elde edildiğini sözlerine ekledi.

Çekirge Popülasyonundaki Artış Tespit Edildi

Aldıkları şikayetler doğrultusunda çalışmalara başladıklarını vurgulayan Aksoy, "Tarım ve Orman Bakanlığı personeli ve muhtarın bildirmesiyle yaptığımız kontrollerde çekirge popülasyonunun hızla arttığı tespit edildi" dedi.

İlaçların Dağıtımı Başladı

Çekirge mücadelesi için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan ilaçların çiftçilere dağıtıldığını ifade eden Aksoy, mahalledeki çekirge popülasyonunun kontrol altına alınması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktardı. Çekirge yoğunluğunun 5 bin dekarlık alan özellikle tehdit ettiğini kaydeden Aksoy, çiftçilerin ürünlerinin hasada ulaşmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Arıların Korunmasına Dikkat Ediliyor

Ayrıca, yapılan ilaçlama çalışmalarında arıların zarar görmemesi için dikkatli olduklarını anlatan Aksoy, "İlaçlama saati olarak saat 20.00'den sonrasını seçtik. Bu sayede arılar kovanlarına dönmüş olacak. Böylece hem doğal dengeyi koruyarak hem de zararlılarla etkili bir şekilde mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Çiftçilerden Önlem Çabaları

Tarlasında ilaçlama yapan çiftçi Hüsnü Kıray da her gün ürünlerini dikkatlice kontrol ettiğini anlattı. İki hafta önce çekirgelerin mera alanlarında görüldüğünü belirten Kıray, çekirgelerin ayçiçeği tarlalarına zarar vermeye başlamasıyla birlikte dron ve ilaçlama makineleriyle önlem almaya çalıştıklarını vurguladı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bazı tarlalarda görülen çekirgelere karşı ayçiçeği ekili tarlalarda ilaçlama çalışması başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bazı tarlalarda görülen çekirgelere karşı ayçiçeği ekili tarlalarda ilaçlama çalışması başlatıldı.