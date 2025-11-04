Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı

Tören ve eğitim süreci

DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde 3 yıllık zorlu eğitim sürecini tamamlayan gençler, Tekirdağ’da düzenlenen törenle mezun oldu. Öğrenciler, robotik kodlama, havacılık ve uzay teknolojileri, enerji teknolojileri, nesnelerin interneti başta olmak üzere 11 farklı alanda üç yıl boyunca eğitim aldı.

Bu süreçte öğrenciler fikirlerini projeye, projelerini gerçeğe dönüştürdü; takım olmayı, geliştirmeyi, problem çözmeyi ve pes etmemeyi öğrendi.

Ulusal kapsam ve tören ayrıntıları

Teknoloji geliştiren, araştıran, keşfeden ve ülkemize değer katacak olan Türkiye genelinde 9 bin 490 genç, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nden mezun oldu. Bu kapsamda, gençlerin mezun olması münasebetiyle 81 ilde eşzamanlı olarak DENEYAP Atölyeleri Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından DENEYAP Türkiye Tekirdağ Sorumlusu Kübra Seyhan, T3 Vakfı Marmara 3 Bölge Sorumlusu Emrah Hekim ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün birer konuşma yaparak DENEYAP Teknoloji Atölyeleri hakkında bilgiler verdiler.

Vali Soytürk konuşmasında şöyle konuştu: Hepimiz eğitim hayatından geçtik ve eğitim hayatında şunu gördük. Kim daha çok çalışıyorsa o kadar başarılı oluyor. İşin özü çalışmak. Son birkaç yıldır, devletimizin, hükümetimizin ortaya koyduğu bir hedef var. Gençler öğrendiklerine birebir dokunsun sadece kitabi eğitim, teorik eğitim almasın. Dokunsun, düşünsün, soru sorsun, sorgulasın, denesin, başarısız olsun, bir daha denesin. Dolayısıyla çok kıymetli bir iş ve burada 30 tane çok kıymetli bu eğitimi 3 yıl boyunca almış sevgili evlatlarımız var. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum. Bu muhtemelen işin daha başı, muhtemelen çok daha fazla deneyaplar açılacaktır, çok daha fazla öğrencilerimiz buraya katılacaktır ve ülkemizin geleceği için çok önemli işler yapacaktır diye düşünüyorum. O yüzden önce gençlerimizi tebrik ediyorum. Onların ailelerini tebrik ediyorum. Eğitmenleri, öğretmenleri tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum dedi.

Vali Soytürk’ün konuşmasının ardından mezun olan öğrencilere diplomaları, Vali Soytürk ve protokol üyeleri tarafından verildi. Öğrencilerin kep atması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.

Tören, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk’ün yanı sıra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, T3 Vakfı Marmara 3 Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, öğrenciler ve aileleri katıldı.

