Tekirdağ'da denizde şaşırtıcı değişim: Plankton çoğalışı renk değişikliğine yol açtı

Denizin turuncu ve kahverengi renklere bürünmesi, sahildeki insanları hayrete düşürdü. NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Deniz Şirin, AA’ya yaptığı açıklamada, deniz sıcaklığının yükselmesiyle planktonların arttığını ve bunun normal bir olay olduğunu belirtti.





Şirin, planktonların ve etkilerinin yıllara bağlı olarak değiştiğini ve bunun küresel ısınmanın bir göstergesi olduğunu söyledi. Denizin renginin farklılaşmasının zararsız olduğunu da ekledi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi’nin Başkanı Pehlivanoğlu ise, sahilin bazı bölümlerinde planktonların deniz analarıyla birlikte arttığını belirtti. Pehlivanoğlu, bunun korkulacak bir şey olmadığını ve sıcak havalarda böyle görüntüler gördüklerini dile getirdi.