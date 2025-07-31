Tekirdağ'da Denize Girmek İki Gün Yasaklandı

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları sebebiyle Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, vatandaşların denize girmesine müsaade etmiyor. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla, denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.