Tekirdağ'da Deprem Tatbikatı: Enkazda Yaralıyı Köpekler Tespit Etti

Tekirdağ Süleymanpaşa'da düzenlenen tatbikatta jandarma iz takip köpekleri enkazda yaralıyı tespit edip ekiplerce kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:58
Tekirdağ'da Deprem Tatbikatı: Enkazda Yaralıyı Köpekler Tespit Etti

Tekirdağ'da Deprem Tatbikatı: Enkazda Yaralı Köpeklerle Bulundu

Tatbikatı jandarma köpekleri ve arama kurtarma ekipleri yürüttü

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde, muhtemel bir deprem ve afet senaryosuna karşı düzenlenen kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Uygulama, arama kurtarma ekiplerinin sahadaki koordinasyonunu ve müdahale hızını test etmek amacıyla gerçeğe yakın koşullarda yapıldı.

Belediye çalışanlarından oluşturulan Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi tarafından organize edilen etkinlik, 100. Yıl Mahallesi'nde enkazda arama kurtarma temasıyla gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında senaryo gereği enkaz altında kalan yaralının yeri, özel eğitimli köpekler sayesinde tespit edildi.

Senaryoya göre, enkaz altındaki kişinin yeri Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli iz takip ve arama kurtarma köpekleri tarafından belirlendi. Ardından ekipler, enkazda gerekli güvenlik ve teknik çalışmaları tamamlayarak yaralıyı bulunduğu noktadan başarılı bir şekilde çıkardı.

Yetkiliden açıklama

Süleymanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürü Berkant Erat, tatbikatın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bizim şehrimiz, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor, şehrimiz bu anlamda sıkıntılı bir yerde. Biz de hazır olmak istiyoruz. Allah göstermesin bir deprem olduğu zaman tüm ekipler İstanbul’a gidecek, biz de burada biz bize kalacağız. Ekibimizin hazır olması için böyle düzenli bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekibimiz akredite, ekibimizi 2026 yılında orta seviyeye çıkaracağız. Bugünkü senaryomuzda yaralıyı arama kurtarma köpekleri buldu, ekiplerimiz de yaralıyı tahliye ettiler. Bu şekilde depreme hazır olacağız"

Tatbikat, bölgedeki afetlere hazırlık kapasitesini artırmayı hedeflerken, arama kurtarma köpeklerinin etkin kullanımı ve ekiplerin koordinasyonunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

