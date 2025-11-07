Tekirdağ'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 55 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 5 aylık takip sonucu düzenlenen operasyonda 55 bin sentetik ecza, 225 gram bonzai ve 140 bin TL ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:52
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 5 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen operasyonda; 55 bin sentetik ecza, 225 gram bonzai ve 140 bin TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen analiz, teknik ve saha çalışmalarının ardından, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerindeki İlçe Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon, Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi ile Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde, toplam 140 jandarma personelinin katılımıyla yapıldı.

Operasyonda 55 bin adet sentetik ecza, 225 gram bonzai ve 140 bin TL suçtan elde edilen para ele geçirilirken, gözaltına alınan Ö.İ. (43) isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

