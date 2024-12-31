Tekirdağ'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trajik Kaza

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen kaza, yerel halkı derinden üzdü. Çene Mahallesi mevkisinde, E.D. yönetimindeki 34 DJL 899 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Olayın Ardından

Kaza sonrası bölgeden gelen ihbar üzerine, derhal sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Ne yazık ki, sağlık ekipleri E.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze İşlemleri

Kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından, E.D.'nin cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgedeki trafik güvenliği, böyle üzücü olayların önlenmesi için yeniden tartışma konusu oldu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.