Tekirdağ'da Doğal Gaz Kokusunun Kaynağı Tespit Edildi

Tekirdağ Çorlu'da yayılan doğal gaz kokusunun kaynağı, bir fabrikanın dereye verdiği kimyasal madde olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:19
Tekirdağ'da Doğal Gaz Kokusunun Kaynağı Tespit Edildi

Çorlu'daki Doğal Gaz Kokusunun Nedeni Ortaya Çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir alışveriş merkezinin çevresinde yayılan 'doğal gaz kokusunun' kaynağı tespit edildi. Yaklaşık olarak Ali Paşa Mahallesi'nde hissedilen bu koku, bir fabrika tarafından dereye bırakılan kimyasal madde kaynaklı olduğu öğrenildi.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yetkililere ileten vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, doğal gaz, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki gazın kaynağını bulmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Yetkililerden Açıklama Geldi

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun alışveriş merkezinden geldiği düşünülerek ekiplerin o bölgedeki doğal gaz hattını kestiğini açıkladı. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda kokunun alışveriş merkezinden kaynaklanmadığı belirlendi. Eren, "İlçemizde akşam saatlerinde bir gaz kokusu meydana geldi. Bunun nedenini ilgili ekipler araştırıyor. Ama korkulacak bir durum söz konusu değil." dedi.

Dereye Kimyasal Atık Bırakıldığı Tespit Edildi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yetkili kurumlar, şehrimizin kuzeyinde, Velimeşe bölgesindeki bir fabrikanın Sinandede Deresi'ne kaçak olarak kimyasal saldığını tespit etmişlerdir." ifadesini kullandı. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkililerinin olay yerinde tutanak tutarak söz konusu firmaya ceza işlemi uygulanacağını bildirdi.

Sarıkurt, "Hemşehrilerimizin güveni ve huzuru için hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyuna bildirir, bu süreçte aktif görev alan yetkili kurumlara ve gece boyunca olayın takipçisi olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hukuki süreç tamamlandıktan sonra para kazanma hırsıyla Çorluluların sağlığını tehdit eden bu firmanın adını paylaşacağımı da şimdiden beyan ediyorum." şeklinde ekledi.

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