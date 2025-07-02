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Tekirdağ'da Dokuz Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı, Söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dokuz katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 19:07
Tekirdağ'da Dokuz Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı, Söndürüldü

Yangın Tekirdağ'da İhbar Üzerine Müdahale Edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Ali Paşa Mahallesi Belediye Konutları mevkisinde, 9 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinlerinin hemen yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yaklaşık 3 saat süren bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürerken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma rapor edilmedi. Yangın sonrası, bina sakinleri büyük bir korku yaşadı fakat ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir tehlikenin önüne geçildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

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