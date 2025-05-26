DOLAR
38,96 0,36%
EURO
44,35 0,14%
ALTIN
4.166,3 0,84%
BITCOIN
4.272.041,66 -1,89%

Tekirdağ'da Dolandırıcılık: Jandarma Kılığındaki Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dolandırıcılık yapan şüpheli, telefonla kendisini jandarma tanıtıp bir kişiyi tuzağa düşürdü.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 10:03
Tekirdağ'da Dolandırıcılık: Jandarma Kılığındaki Şüpheli Tutuklandı

Dolandırıcılık Olayı Tekirdağ'da Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir şüpheli tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

Mürefte Mahallesi'nde yaşayan H.A'yı telefonla arayan şüpheli, jandarma personeli olduğunu iddia ederek, eşinin silah kaçakçılığına karıştığını söyledi.

H.A.'dan eşinin isminin karıştığı suçtan kurtulması ve gerçek suçluların yakalanabilmesi için evindeki altınları çantayla parka getirmesini isteyen dolandırıcı, mağduru büyük bir korku içinde buldu.

Bunun üzerine H.A, şüphelinin talimatlarına uyarak altınları çantaya koyarak parka götürdü. Daha sonra dolandırıldığını fark eden H.A, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Şüpheli Yakalandı

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, olayı gerçekleştiren kişinin R.D. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ile iş birliği içinde yürütülen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda aracında ele geçirilen para ve ziynet eşyaları H.A.'ya geri teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak bir kişiyi...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları H.A'ya teslim edildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak bir kişiyi...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları H.A'ya teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı
2
2025 Yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Sistemi Tanıtıldı
3
Dünyanın İlk Tank Dizisi 'Siyah Sancak' Tabii'de Yayında!
4
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 45 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
Yapımcı Mustafa Uslu: 'Bi Umut' Vizyona Girmeden Dijitalde Yayınlanmamalı
6
Orgeneral Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
7
İzmir'de Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi Başladı

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!