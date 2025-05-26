Tekirdağ'da Dolandırıcılık: Jandarma Kılığındaki Şüpheli Tutuklandı

Dolandırıcılık Olayı Tekirdağ'da Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir şüpheli tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

Mürefte Mahallesi'nde yaşayan H.A'yı telefonla arayan şüpheli, jandarma personeli olduğunu iddia ederek, eşinin silah kaçakçılığına karıştığını söyledi.

H.A.'dan eşinin isminin karıştığı suçtan kurtulması ve gerçek suçluların yakalanabilmesi için evindeki altınları çantayla parka getirmesini isteyen dolandırıcı, mağduru büyük bir korku içinde buldu.

Bunun üzerine H.A, şüphelinin talimatlarına uyarak altınları çantaya koyarak parka götürdü. Daha sonra dolandırıldığını fark eden H.A, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Şüpheli Yakalandı

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, olayı gerçekleştiren kişinin R.D. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ile iş birliği içinde yürütülen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda aracında ele geçirilen para ve ziynet eşyaları H.A.'ya geri teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları H.A'ya teslim edildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları H.A'ya teslim edildi.