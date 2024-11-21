Tekirdağ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

GÜNCELLEME - Tekirdağ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen geniş çaplı dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve Aydın illerinde gerçekleştirdikleri operasyonda dolandırıcılara gözaltına alındı.

Dolandırıcılık Yöntemi ve Detaylar

Operasyon, dolandırıcıların telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp 25 milyon lira dolandırdıkları ihbarları sonrası başlatıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8 zanlı yakalandı.

Elde Edilen Kanıtlar

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonlarına ve dolandırıcılık kapsamında elde edildiği değerlendirilen 25 bin liraya el konuldu.

Adli Süreç

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.