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Tekirdağ'da Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dolu ve sağanak etkisiyle tarım alanları ciddi zarar gördü.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 19:19
Tekirdağ'da Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Tekirdağ'da Dolu Felaketi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu, tarım alanlarında büyük tahribata yol açtı. Umurça Mahallesi'nde meydana gelen dolu yağışı sonucu, buğday ve ayçiçeği ekili araziler ciddi şekilde zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, dolunun etkilediği tarlalarda detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan tespitlerde, 60 dekar ayçiçeği ve 70 dekar buğday ekili alanın hasar gördüğü belirlenmiş durumda.

Övenler Mahallesi'nde Ek Hasar

Bu olumsuz durumun yanı sıra, Övenler Mahallesi'nde de 163 arı kovanı dolu nedeniyle zarar gördü. Tarım alanlarının yanı sıra, arıcılıkla uğraşan vatandaşların da bu doğal afet nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığı ifade ediliyor.

Ağır hasar gören tarım alanlarıyla ilgili yerel yönetim ve tarım uzmanları, bölgedeki çiftçilerin desteklenmesi ve yeniden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla harekete geçmiş durumda.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu hayatı olumsuz etkiledi. Umurça...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu hayatı olumsuz etkiledi. Umurça Mahallesi'nde dolu nedeniyle buğday ve ayçiçeği ekili tarım alanları zarar gördü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu hayatı olumsuz etkiledi. Umurça...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu hayatı olumsuz etkiledi. Umurça Mahallesi'nde dolu nedeniyle buğday ve ayçiçeği ekili tarım alanları zarar gördü.

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