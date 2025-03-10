Tekirdağ'da Eşini Boğarak Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da tartıştığı eşini boğarak öldüren 65 yaşındaki şüpheli H.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:33
Tekirdağ'da Eşini Boğarak Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, tartıştığı eşini boğarak öldüren H.A. adlı şahıs gözaltına alındı. Olay, Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, H.A. (65) ile eşi H.A. (63) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, H.A. eşinin boğazını sıktı.

Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, kadının cenazesi otopsi için Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, H.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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