Tekirdağ'da Eşini Döverek Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Tekirdağ'da Korkunç Olay
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan bir olayda, tartıştığı eşi E.D'yi darbederek öldüren zanlı H.D, adaletin önüne çıkarıldı.
Zanlının Emniyetteki Süreci Tamamlandı
Olayın ardından H.D, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltı sürecindeki işlemleri tamamlanan H.D, özel bir çelik yelek giymek zorunda kaldı.
Olayın Detayları
24 Ağustos tarihinde, Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; H.D, eşi E.D ile yaşadığı tartışmanın ardından şiddete başvurmuş ve sonrasında olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, E.D'nin hayatını kaybettiğini rapor etmişti.
Gözaltına Alınma ve Adliyeye Sevk
Güvenlik güçleri, süregelen araştırmalar sonucunda H.D'yi Karacakılavuz Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Zırhlı bir araçla adliyeye sevk edilen zanlı, hukuki süreçle yüzleşecek.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.