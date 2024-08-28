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Tekirdağ'da Eşini Döverek Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Süleymanpaşa'da eşini darbederek öldüren H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:12
Tekirdağ'da Eşini Döverek Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Tekirdağ'da Korkunç Olay

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan bir olayda, tartıştığı eşi E.D'yi darbederek öldüren zanlı H.D, adaletin önüne çıkarıldı.

Zanlının Emniyetteki Süreci Tamamlandı

Olayın ardından H.D, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltı sürecindeki işlemleri tamamlanan H.D, özel bir çelik yelek giymek zorunda kaldı.

Olayın Detayları

24 Ağustos tarihinde, Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; H.D, eşi E.D ile yaşadığı tartışmanın ardından şiddete başvurmuş ve sonrasında olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, E.D'nin hayatını kaybettiğini rapor etmişti.

Gözaltına Alınma ve Adliyeye Sevk

Güvenlik güçleri, süregelen araştırmalar sonucunda H.D'yi Karacakılavuz Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Zırhlı bir araçla adliyeye sevk edilen zanlı, hukuki süreçle yüzleşecek.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

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