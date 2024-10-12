Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'da Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde meydana gelen talihsiz bir kaza, iki kişinin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kaza Detayları

Sürücü L.K. kontrolündeki 22 ADU 345 plakalı cip, seyir halindeyken istinat duvarına çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybedenler

Kazada yaşamını yitirenlerin arasında Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli uzman doktor Emel Ersöz de bulunuyor. Cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yaralılar

Yaralanan sürücü L.K. ve araçtaki A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından kara yolu trafiği bir süre kontrollü olarak sağlandı. Bu trajik olay, hız ve sürüş güvenliği konularında bir kez daha dikkat çekti.

Tekirdağ'da cipin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da cipin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.