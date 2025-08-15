DOLAR
Tekirdağ'da Fırtına: Deniz Taştı, Yürüyüş Yolu Sular Altında

Tekirdağ'da üç gündür süren kuvvetli poyraz nedeniyle Süleymanpaşa'da deniz taştı, sahil yürüyüş yolu sular altında kaldı; işletmelerde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 22:47
Tekirdağ'da Fırtına Denizi Taşırdı, Sahil Yolu Sular Altında Kaldı

Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan kuvvetli poyraz yaşamı olumsuz etkiledi. Süleymanpaşa kıyı şeridinde yükselen dalgalar sahili aştı, kıyı kesiminde zarar ve taşkınlara yol açtı.

Kıyı Şeridinde Taşkın ve Hasar

Süleymanpaşa ilçesinde rüzgârın etkisiyle deniz taşarken, dalgaların sahil şeridini aşması sonucu yürüyüş yolu su altında kaldı. Bölgede sahil bandında ulaşım ve yürüyüşler aksadı.

Fırtına nedeniyle bazı işyeri ve kafelerin masa ve sandalyeleri devrildi, kıyıdaki düzen etkilendi.

Hava Tahmini

Yetkililerin bildirdiği verilere göre bölgede poyrazın bu gece ve yarın da etkili olması bekleniyor. Vatandaşların ve işletmelerin tedbirli olması öneriliyor.

