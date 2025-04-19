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Tekirdağ'da Ganos Dağı'nda Büyüleyici Sis Manzarası

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutları muhteşem manzaralar oluşturdu. Sabaha karşı sis, bazı mahalleleri etkisi altına aldı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 16:14
Tekirdağ'da Ganos Dağı'nda Büyüleyici Sis Manzarası

Tekirdağ'da, Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutları, bölgeye farklı bir güzellik kattı. Sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşan sis, özellikle Yeniköy ve Uçmakdere Mahallelerini etkisi altına alarak büyüleyici bir manzara sundu.

Dron ile havadan görüntülenen bu doğal fenomen, bölgenin eşsiz manzarası ile birleşerek görsel bir şölen oluşturdu. Tekirdağ-Şarköy güzergahında yolculuk yapan sürücüler de bu sis bulutunun keyfini çıkararak unutulmaz bir deneyim yaşadı. Ganos Dağı'nın mistik havası ve sisin oluşturduğu atmosfer, doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekliyor.

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.

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