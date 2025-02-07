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Tekirdağ'da Gaspa Karışan İki Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da cep telefonunu ve parasını gasbeden 2 zanlı, tutuklandı. Şüphelilerin suç geçmişi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:13
Tekirdağ'da Gaspa Karışan İki Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Gasp Olayı: İki Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, silahlı tehdit ile gerçekleşen bir gasp olayı sonrasında iki zanlı tutuklandı. İki gün önce jandarma ekipleri tarafından yakalanan M.B. ve T.Y.'nin, cep telefonu ve 8 bin lira parasını gasbettikleri iddia ediliyor.

Olayın Gelişimi

G.S. isimli bir vatandaş, iki kişi tarafından silahla tehdit edildiğini ve gasp edildiğini bildirerek jandarmaya başvurmuştu. Yapılan ihbar sonrasında, zanlılar M.B. ve T.Y., yakalandıkları çiftlikte gözaltına alındı.

Suç Geçmişi Ortaya Çıktı

Yapılan incelemelerde, şüphelilerden M.B.'nin 5 ay, T.Y.'nin ise 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yapılan işlemler sonrasında, her iki zanlı hakimlikçe tutuklandı.

Kapaklı'da yaşanan bu olay, ilçe halkı arasında endişe yaratırken, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi takdir topladı.

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