Tekirdağ'da GDO'lu mısır davası 3 Nisan 2026'ya ertelendi

Tekirdağ'da Ukrayna ve Rusya'dan getirildiği iddia edilen GDO'lu mısır davasında 17 sanığın duruşması, ek bilirkişi talebiyle 3 Nisan 2026'ya ertelendi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:38
Mahkeme ek bilirkişi talebiyle duruşmayı erteledi

Tekirdağ'da Ukrayna ve Rusya'dan getirildiği iddia edilen ve sahte analiz raporlarıyla genetiği değiştirilmiş mısır iddiasına ilişkin açılan davada, yargılanan 17 sanığın duruşması ertelendi.

Duruşma, Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Oturuma memurlar, gümrük müşavirleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu tutuksuz 7 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan E.A. bilirkişi raporuna dair savunmasında, ürünlerin getirilişi sürecinde herhangi bir usulsüzlük yapılmadığını, işlemleri Tarım Müdürlüğünden aldıkları evraklarla yürüttüklerini ve tüm gümrük işlemlerinin yönetmeliğe uygun olduğunu belirtti.

Gümrük müşaviri olduğunu belirten sanık Ö.Ç. ise evraklar üzerinde değişiklik yapma yetkisi bulunmadığını, gelen ürünlerde bir sorun olması durumunda ilgili resmi kurumların kendilerine bildirim yapması gerektiğini ve bu olayda kendilerine olumsuz bir bilgi ulaşmadığını ifade etti.

Bazı sanıklar ve sanık avukatları bilirkişi raporunu kabul etmediklerini bildirerek ek bilirkişi raporu talep etti. Mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı 3 Nisan 2026 tarihine erteledi.

