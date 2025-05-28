Tekirdağ'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Coşkusu

Tekirdağ'da Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Coştu

Tekirdağ'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hüseyin Pehlivan İlkokulu bahçesinde düzenlendi. Burada çocuklar, mendil kapmaca, saklambaç, bezirganbaşı, çuval yarışı, ip atlama ve halk oyunları gibi çeşitli aktivitelerle eğlencenin tadını çıkardı.

Vali Soytürk'ün Bağlantısı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, etkinlikte mendil kapmaca oyununu başlatırken, öğrenciler arasında dereceye girmek için kıyasıya bir rekabet başladı.

Maarif Modeli ile Geleceğe Taşımak

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine verdiği demeçte, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde kültürel mirasın korunup, yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Yeniyol, "Oyun oynamak çocukların hayatının bir parçası. Köklerden geleceğe anlayışıyla, geleneksel oyunlarımızı çocuklarımıza aktarmak en büyük idealimiz," dedi.

Kültürel Mirasın Önemi

Geleneksel Çocuk Oyunları İl Koordinatörü Faruk Esen ise bu oyunların Türk milletinin ruhunu yansıttığını belirterek, geleneksel oyunların kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Çocuklar için bu oyunların, kültürel özelliklerin öğretiminde büyük bir rol oynadığını vurguladı.

Etkinlik, miniklerin oyun oynayarak hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlamak amacıyla gün boyu devam etti.

Tekirdağ'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hüseyin Pehlivan İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, mendil kapmaca, saklambaç, bezirganbaşı, çuval yarışı, ip atlama ve halk oyunları gibi çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Tekirdağ'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hüseyin Pehlivan İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, mendil kapmaca, saklambaç, bezirganbaşı, çuval yarışı, ip atlama ve halk oyunları gibi çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.