Tekirdağ'da Görüş Mesafesi 50 Metreye Kadar Düştü

Tekirdağ'da yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Ekipler önlemler aldı, deniz trafiği aksadı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:34
Tekirdağ'da Görüş Mesafesi 50 Metreye Kadar Düştü

Tekirdağ'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak kenti etkisi altına aldı. Özellikle Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sisin yoğunluğu, özellikle trafikte olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik ekipleri tarafından önlemler alınması zorunluluğunu doğurdu. Kavşaklarda bekleyen ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Deniz trafiği de sisin etkisiyle olumsuz etkilendi; birçok gemi, Tekirdağ açıklarına demirlemek zorunda kaldı. Tekrar hareket etmeden önce sisin azalmasını bekleyen deniz taşıtları, hava koşullarının uygun hale gelmesini bekliyor.

Bu arada, şehirde hava sıcaklığının 10 derece olarak ölçülmesi, sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Tekirdağlılar, önümüzdeki saatlerde sisin etkisinin ne ölçüde azalacağını merakla bekliyor.

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

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