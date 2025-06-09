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Tekirdağ'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: Olay Güvenlik Kamerasında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araç ve motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 18:47
Tekirdağ'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: Olay Güvenlik Kamerasında

Tekirdağ'da Kaza Anı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kaza meydana geldi. İ.D.'nin kullandığı 59 ALN 311 plakalı motosiklet, Hayri Batur Caddesi'nde C.Ç. yönetimindeki 34 DM 4511 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anı net bir şekilde görünüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü İ.D. ile motosikletteki yolcu A.K., sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın nedeni ve daha fazla detayların araştırılmasına devam ediliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Hayri Batur Caddesi'nde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı....

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Hayri Batur Caddesi'nde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Hayri Batur Caddesi'nde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı....

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Hayri Batur Caddesi'nde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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