Tekirdağ'da Huzur Uygulaması: Süleymanpaşa'da Çok Sayıda Araç ve Kişi Denetlendi

Tekirdağ Süleymanpaşa'da İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen huzur uygulamasında çok sayıda araç ve kişi denetlendi; kimlik ve GBT kontrolleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:36
Tekirdağ Süleymanpaşa'da Huzur Uygulaması

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde birçok noktada Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler uygulama boyunca koordineli şekilde görev aldı.

Katılan birimler ve uygulamanın amacı

Kaçak Göçmen Büro Amirliği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri denetimlere katıldı. Kent güvenliğinin artırılması, suç ve suç unsurlarının tespiti ile halkın huzurunun sağlanması hedeflendi.

Denetim ve kontroller

Caddenin giriş ve çıkışları kontrol altına alınarak, ekipler sürücülere yönelik GBT ve alkol denetimi, araç içi arama ve evrak kontrolü gerçekleştirdi. Bölgedeki vatandaşlara kimlik sorgusu ve üst araması yapılarak, herhangi bir suç kaydı veya aranan şahıs olup olmadığı incelendi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç durduruldu ve sürücü ile yolcular hakkında sorgulama yapıldı.

Devam edecek uygulamalar

Emniyet yetkilileri benzer uygulamaların şehir genelinde periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

