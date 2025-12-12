Tekirdağ’da Huzur Uygulaması: Sürücülere ve Yayalara GBT Kontrolü

Değirmenaltı Caddesi başta olmak üzere kent genelinde denetim

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Değirmenaltı Caddesi başta olmak üzere birçok noktada kapsamlı bir Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, kent güvenliğinin artırılması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla geniş çaplı kontroller yapıldı.

Denetimlere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki birimler koordineli şekilde katıldı. Operasyonda görev alan birimler arasında Kaçak Göçmen Büro Amirliği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi yer aldı.

Kontrollerde uygulanan tedbirler

Ekipler, uygulama süresince sürücülere yönelik GBT ve alkol denetimi gerçekleştirdi; araç içi arama ve evrak kontrolleri yapıldı. Bölgedeki vatandaşlara da kimlik sorgusu (GBT) ve üst araması uygulanarak, herhangi bir suç kaydı veya aranan şahıs olup olmadığı incelendi.

Yoğun katılımla sürdürülen denetimlerde çok sayıda araç durduruldu ve sürücü ile yolcular hakkında sorgulama yapıldı. Caddenin giriş ve çıkışları kontrol altına alınarak güvenlik önlemleri artırıldı.

Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların il genelinde periyodik olarak devam edeceğini belirtti. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

