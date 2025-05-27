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Tekirdağ'da Kaçak Büyükbaş Hayvana 105 Bin Lira Ceza Uygulandı

Tekirdağ'da kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren besiciye 105 bin lira para cezası kesilirken, hayvanlar imha edildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:41
Tekirdağ'da Kaçak Büyükbaş Hayvana 105 Bin Lira Ceza Uygulandı

Tekirdağ'da Kaçak Hayvan Taşımacılığına Cezai İşlem

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, Anadolu'dan Trakya'ya kaçak yolla büyükbaş hayvan geçişine karşı sert tedbirler alıyor. Son olayda, kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren bir besiciye, 105 bin lira ceza kesildi.

Denetim ve Tespit Süreci

Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray Otoban Kontrol Noktası'nda gerçekleştirdikleri denetim sırasında, bir kamyonda 9 büyükbaş hayvan tespit etti. Hemen ardından bu durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdiler.

Hayvanların Durumu ve İmha İşlemi

Yapılan incelemede, hayvanların şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı gibi hastalıklardan ari oldukları, ancak yine de Trakya'ya kaçak yollarla getirildikleri belirlendi. El konulan 9 büyükbaş hayvan, sağlık riski oluşturmamaları adına kesilerek imha edildi.

Uygulanan Cezalar ve Duyurular

Hayvanların sahibine uygulanan 105 bin lira idari para cezası, kaçak hayvan geçişinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya'nın şap hastalığı başta olmak üzere çeşitli hayvan hastalıklarından ari statüye sahip olduğunu belirtti ve Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişinin yasak olduğunu vurguladı.

Yetiştiricilere Önemli Uyarılar

Açıklamada, "Anadolu'dan Trakya'ya canlı hayvan getirmeyin. Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yasal olarak bölgemize girişi olmayan hayvanları ve menşe belli olmayan hayvanları gören vatandaşlarımızın da yasal olarak sorumluluk altındadır," ifadelerine yer verildi. Herhangi bir olumsuz durumda, jandarma ve müdürlüklerle iletişime geçilmesi gerektiği belirtildi.

Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 105 bin lira ceza...

Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 105 bin lira ceza verildi.

Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 105 bin lira ceza...

Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 105 bin lira ceza verildi.

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