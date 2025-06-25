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Tekirdağ'da Karaya Oturan Geminin Kurtarma Çalışmalarına Devam Edilecek

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan geminin kurtarma çalışmaları yarın yeniden başlayacak.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 23:42
Tekirdağ'da Karaya Oturan Geminin Kurtarma Çalışmalarına Devam Edilecek

Gemi Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde karaya oturan Bahama bandıralı "Angy R" isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği bildirildi.

Gemi, Romanya’dan yük alarak Cezayir‘e gitmek üzere yola çıktıktan sonra Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya 30 metre mesafede ve 7 metre derinlikte karaya oturdu. Gemi, 22 kişilik mürettebata sahip.

Olayın Detayları

Olayın hemen ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan görüşmeler sonucunda kaptanın herhangi bir talebinin olmadığı öğrenildi. Kıyı Emniyetine bağlı dalgıçlar da geminin çevresinde dalış yaparak inceleme gerçekleştirdi ve olay sonrası deniz kirliliği yaşanmadığı tespit edildi.

Mahalle Sakinlerinden İlk Tepkiler

Gazetecilere konuşan Gaziköy Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, sabah gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Altıntaş, "Gemide herhangi bir yırtılma yoksa römorklarla kurtarmaya çalışacaklar. Vatandaşlar durumu kahvede izliyor," dedi.

Mahalle sakini Mustafa Üzümcü de, olayın kendisini çok şaşırttığını belirterek, sabah hafif bir gürültüyle uyanıp bu manzara ile karşılaştıklarını söyledi.

Yarın Çalışmalar Devam Edecek

Yapılan çalışmaların ardından gemi kurtarma manevraları denendi, ancak karadan kurtulamayan gemideki çalışmalar sonlandırıldı. 22 mürettebatın geceyi gemide geçireceği öğrenildi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, geminin karaya oturmasından ardından denizde kirlilik yaşanmamasına sevindiklerini ifade etti. Var, "Gemi arpa yüklü, patlayıcı madde bulunmaması önemli. Bizimle iletilen bir sorun yok," dedi ve Şarköy’ün karşısındaki demirleme alanının kaldırılmasını istemeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmalarına yarın devam...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmalarına yarın devam...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek.

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