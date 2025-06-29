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Tekirdağ'da Karısını Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tartışma sonucu eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 21:53
Tekirdağ'da Karısını Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Şarköy'de Korkunç Olay: Bıçaklı Saldırı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, eşiyle arasında çıkan tartışma sonucunda karısını bıçakla ağır yaralayan şüpheli N.Ç., tutuklandı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. N.Ç. ile eşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü ve bu esnada N.Ç., eşi A.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Olayın Ardından Yaşananlar

Komşuların durumu fark etmesi üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Yakalandı ve Tutuklandı

Olay yerinden kaçan N.Ç., saklandığı yerde polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla ağır yaralayan zanlı...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

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