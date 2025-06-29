Tekirdağ'da Karısını Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Şarköy'de Korkunç Olay: Bıçaklı Saldırı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, eşiyle arasında çıkan tartışma sonucunda karısını bıçakla ağır yaralayan şüpheli N.Ç., tutuklandı.
Tartışma Kavgaya Dönüştü
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. N.Ç. ile eşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü ve bu esnada N.Ç., eşi A.Ç'yi bıçakla yaraladı.
Olayın Ardından Yaşananlar
Komşuların durumu fark etmesi üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli Yakalandı ve Tutuklandı
Olay yerinden kaçan N.Ç., saklandığı yerde polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.